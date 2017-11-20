Бродо: если разрешить голкиперам играть за воротами, хоккей может стать умнее

Легендарный вратарь Мартин Бродо считает, что НХЛ следует отменить правило, по которому голкиперы не могут играть за линией ворот вне разрешённой зоны в виде трапеции. Правило было введено из-за Бродо, потому что он мастерски владел клюшкой и разрушал атаки соперника.

«Это правило необходимо отменить. В НХЛ слишком много травм из-за столкновений, случающихся, когда соперники на полном ходу бегут за шайбой в углы. Судейство изменилось: зацепов, захватов и тому подобного стало сильно меньше. Вместе с тем подросли и скорости. А игроки при этом — всё крупнее, и столкновения получаются очень мощными. Можно было бы замедлить игру, разрешив вратарям играть клюшкой везде. И избежать многих повреждений.

Это не только притормозило бы игру. Хорошо владеющий клюшкой вратарь мог бы организовывать контратаки, помогая выводить шайбу из зоны. А то и разгонять атаки. Что, возможно, сделало бы игру более умной и положительно бы на ней сказалось», — приводятся слова Бродо на официальном сайте НХЛ.