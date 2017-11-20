«Адмирал» — «Локомотив»: Мнацян побил Тальбо после удара в голову Манукяна

В первом периоде матча между «Адмиралом» и «Локомотивом», который проходит в эти минуты во Владивостоке, нападающий ярославской команды Максим Тальбо подрался с защитником «моряков» Самвелом Мнацяном.



Тальбо применил силовой приём против Тиграна Манукяна, и за партнёра по команде вступился Мнацян. Он сбросил перчатки и провёл несколько ударов, пока их не разняли судьи.



Тальбо был удалён на две минуты за атаку в область головы и шеи, а также получил «2+10» за грубость. Мнацян был наказан двухминутным штрафом за грубость.

Омск выйдет в лидеры, «Магнитка» выиграет в Нижнем. Прогнозы на день КХЛ В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.