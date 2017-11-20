До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Адмирал» — «Локомотив»: Мнацян побил Тальбо после удара в голову Манукяна

Хоккей

В первом периоде матча между «Адмиралом» и «Локомотивом», который проходит в эти минуты во Владивостоке, нападающий ярославской команды Максим Тальбо подрался с защитником «моряков» Самвелом Мнацяном.

Тальбо применил силовой приём против Тиграна Манукяна, и за партнёра по команде вступился Мнацян. Он сбросил перчатки и провёл несколько ударов, пока их не разняли судьи.

Тальбо был удалён на две минуты за атаку в область головы и шеи, а также получил «2+10» за грубость. Мнацян был наказан двухминутным штрафом за грубость.

Омск выйдет в лидеры, «Магнитка» выиграет в Нижнем. Прогнозы на день КХЛ
В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Локомотив Максим Тальбо Самвел Мнацян
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент