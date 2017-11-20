Билялетдинов: состояние Ткачёва более-менее нормальное, Ландер пропустит игру

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов считает, что новичок команды Алексей Потапов способен помочь команде, а также рассказал о самочувствии нападающих Владимира Ткачёва и Антона Ландера, которые пропускали матч с ЦСКА из-за болезни.



«Пока сложно сказать, как планируем использовать Алексея Потапова. У нас был небольшой выбор, сейчас сложно кого-нибудь найти. Нам кажется, что он поможет в нашей ситуации. Не только поможет заменить травмированных. Он может и в центре нападения сыграть, и с края.



Все травмы разные. Что можно по Малыхину сказать? Что произошло, то произошло. У Ткачёва самочувствие более или менее нормальное, а Ландер пропустит игру», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.



«Ак Барс» дома примет «Авангард», встреча начнётся в 19:00 мск.

Омск выйдет в лидеры, «Магнитка» выиграет в Нижнем. Прогнозы на день КХЛ В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».