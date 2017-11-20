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Агент Ожиганова: переговоров с НХЛ сейчас не ведём, тем более через Мильштейна

Хоккей

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Ожиганова, прокомментировал слова Дэна Мильштейна, который заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» будет рассматривать россиянина как приоритетное приобретение, если тот решит уехать в НХЛ, и отметил, что ждёт решения Ожиганова в феврале.

Мильштейн: Ожиганов будет приоритетом «Торонто», если решит уехать в НХЛ

«На сегодняшний день Игорь Ожиганов является игроком хоккейного клуба ЦСКА, у него действующий контракт. Никаких решений по его переходу в НХЛ, а также по работе с господином Мильштейном у нас нет. Все интересы Игоря Ожиганова представляю я. Никаких разговоров ни с одним клубом НХЛ мы не ведём. Тем более через господина Мильштейна. Порой он своими заявлениями вводит в заблуждение и игроков, и хоккейную общественность», — сказал Николаев «Чемпионату».

Контракт 25-летнего Ожиганова с ЦСКА истекает после сезона-2017/18. В нынешнем чемпионате он сыграл за «армейцев» 24 матча, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафа.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс ХК ЦСКА Дэн Мильштейн Игорь Ожиганов Юрий Николаев
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