Гол Контиолы и «сухарь» Судницина помогли «Локомотиву» одолеть «Адмирал»

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 2:0.
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В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».
На экваторе матча счёт открыл Петри Контиола, отличившийся с передачи Брэндона Козуна. Окончательный результат установил Егор Аверин, поразивший пустые ворота в концовке встречи. Вратарь Александр Судницин провёл игру на ноль, отразив 18 бросков.
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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.