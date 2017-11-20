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Гол Контиолы и «сухарь» Судницина помогли «Локомотиву» одолеть «Адмирал»

Хоккей

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 2:0.

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В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».

На экваторе матча счёт открыл Петри Контиола, отличившийся с передачи Брэндона Козуна. Окончательный результат установил Егор Аверин, поразивший пустые ворота в концовке встречи. Вратарь Александр Судницин провёл игру на ноль, отразив 18 бросков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Контиола (Козун, Тальбо) – 31:11 (5x5), 0:2 – Аверин – 59:28 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Локомотив Александр Судницин
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