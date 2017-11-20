Вратарь «Сибири» Салак пропустит 3-й матч подряд, с «Барысом» сыграет Красиков

«Сибирь» и «Барыс» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Новосибирске. Вратарь Александр Салак пропустит третий матч подряд, место в воротах «Сибири» вновь займёт Алексей Красиков. Последний раз чешский голкипер играл 13 ноября в матче с «Нефтехимиком». Пропустив три гола за три минуты, он был заменён.



«Сибирь»:

Красиков (Салак);

Ермаков – Верещагин, Сигарёв – Закриссон – Бергстрём;

Демидов – Алексеев, Санников – Бодров – Энлунд;

Игнатович – Морозов, Шаров – Основин – Левицкий;

Воробьёв – Наумов, Артёмов – Коньков – Первушин.



«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев)

Даллмэн — Диц, Доус — Вей — Фрэттин;

Семёнов — Шалапов, Жайлауов — Гурков — Старченко;

Липин — Полохов, Маркелов — Шевченко — Пушкарёв;

Орехов — Савченко, Акользин — Сагадеев — Лихотников.

Омск выйдет в лидеры, «Магнитка» выиграет в Нижнем. Прогнозы на день КХЛ В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».