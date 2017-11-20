«Сибирь» и «Барыс» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Новосибирске. Вратарь Александр Салак пропустит третий матч подряд, место в воротах «Сибири» вновь займёт Алексей Красиков. Последний раз чешский голкипер играл 13 ноября в матче с «Нефтехимиком». Пропустив три гола за три минуты, он был заменён.
«Сибирь»:
Красиков (Салак);
Ермаков – Верещагин, Сигарёв – Закриссон – Бергстрём;
Демидов – Алексеев, Санников – Бодров – Энлунд;
Игнатович – Морозов, Шаров – Основин – Левицкий;
Воробьёв – Наумов, Артёмов – Коньков – Первушин.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев)
Даллмэн — Диц, Доус — Вей — Фрэттин;
Семёнов — Шалапов, Жайлауов — Гурков — Старченко;
Липин — Полохов, Маркелов — Шевченко — Пушкарёв;
Орехов — Савченко, Акользин — Сагадеев — Лихотников.
Вратарь «Сибири» Салак пропустит 3-й матч подряд, с «Барысом» сыграет Красиков
«Сибирь» и «Барыс» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Новосибирске. Вратарь Александр Салак пропустит третий матч подряд, место в воротах «Сибири» вновь займёт Алексей Красиков. Последний раз чешский голкипер играл 13 ноября в матче с «Нефтехимиком». Пропустив три гола за три минуты, он был заменён.