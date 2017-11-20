Горбенко: с «Адмиралом» была нормальная мужская игра, претензий к арбитрам нет

Тренер «Локомотива» Игорь Горбенко прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:0) и большое количество удалений.

«Адмирал» — «Локомотив»: Тальбо удалён до конца матча за удар клюшкой о борт

«Напряжённая игра, до последних минут держала в напряжении. Шансы были и у «Адмирала», и у нас. Равная игра, нам повезло чуть больше. Выстояли в меньшинстве.

Каждой команде нужны очки, победы, никто уступать не хочет. Насколько игра жёсткая и грубая, здесь тоже судьи определяют уровень силовых приёмов. Я считаю, получилась нормальная мужская игра, никаких претензий к арбитрам. Единственное, что была травма у «Адмирала», смотрели, что за игровой момент, и всё. И у нас было так же, только не было повреждения.

Не скажу, что чувствовали себя комфортно при счёте 1:0, была постоянная угроза со стороны соперника. Мы просим играть клюшками перед воротами, закрыть диагональные передачи, потому что соперник этим очень здорово пользовался в играх, которые мы смотрели», — сказал Горбенко в эфире телевидения «Адмирала».