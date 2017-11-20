Бахмутов: Ночная лига создала хоккейный бум, инфраструктура за ним не поспевает

Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов рассказал о недостатке ледовых площадок и том, как любительские команды находят выход из положения.

«Рост количества игроков и команд просто опережает рост числа ледовых площадок. Это естественный процесс, необратимость которого очевидна – мы создали настоящий бум любительского хоккея в стране, инфраструктура за ним не всегда и не везде поспевает. Даже в Москве, где, как порой кажется со стороны, очень много катков. Но желающих играть в хоккей с каждым годом всё больше. Анализируя заявочную кампанию, мы прекрасно видим, что и в столице, и в Московской области у нас уже в этом сезоне могло бы быть ещё больше команд, чем те 153, что есть в общей сложности.

Но главное, наверное, в том, что и это не останавливает людей, желающих играть в Ночной лиге. Вот, например, ситуация в Нижнем Новгороде, где наши участники, столкнувшись с проблемой, не пали духом и нашли своеобразный выход из ситуации. Благодаря усилиям самого хоккейного губернатора, бывшего главы области Валерия Шанцева в регионе построено более 30 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих лёд. Не имея возможности играть в городе, любители решили проводить, как они сами их называют, «этапы Евротура». На целый день выезжают в один из этих ФОКов и играют там. Для каждой команды подготовлена своя раздевалка, организованы транспорт и питание», — сказал Бахмутов в беседе с Константином Нуждёновым.