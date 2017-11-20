Фетисов надеется провести матч хоккейных звёзд на Северном полюсе

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов во время визита в Гарвард и Организацию Объединённых Наций договорился о проведении в апреле 2019 года при участии мировых звёзд спорта хоккейного матча на Северном полюсе.



"«Матч Мира» призван в очередной раз доказать, что спорт находится вне политики и призван в первую очередь служить мостом, объединяющим всех спортсменов и болельщиков всего мира. Это мероприятие также призвано обратить внимание мировой общественности и средств массовой информации на проблему изменения климата и таяния льдов в Арктике", — цитирует пресс-релиз «Интерфакс».

6 мест, где клубы КХЛ могут играть на открытом воздухе «Йокерит» — СКА станет первым «уличным» матчем регулярного чемпионата КХЛ. Где ещё клубы могут проводить подобные матчи?