Брызгалов: если вратарям разрешат играть за воротами, зачем платить защитникам?

Известный голкипер Илья Брызгалов прокомментировал мнение известного вратаря Мартина Бродо, что НХЛ следует отменить правило, по которому голкиперы не могут играть за линией ворот вне разрешённой зоны в виде трапеции. Правило было введено из-за Бродо, потому что он мастерски владел клюшкой и разрушал атаки соперника.



«Тренеры всё равно будут заставлять игроков вбрасывать шайбу. Чтобы избежать ненужных потерь. Не всегда, но в ситуациях „50 на 50“ — точно. Лучше вбросить и успеть расставиться. Всё ведь сделано так, чтобы ты постоянно находился под давлением. В любой точке площадки. И отмена правила Бродо ничего не решит. Тут просто не может быть простого решения. Сейчас хотя бы можно вбросить аккуратненько шайбу в угол, добраться до неё первым и атаковать ворота. Так что моё мнение — отсутствие трапецоидов не увеличит атакующего потенциала. Наоборот, команды могут прийти к более осторожной игре.



Задача вратаря — останавливать шайбу. Зачем он будет отбирать работу у защитников? Чем они будут заниматься, если повесить на вратарей и выход из зоны, и подборы в углах? Тогда их зарплату надо отдать голкиперам. А если Майк Смит хочет себя проявить, пусть вылавливает шайбу», — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.

Бродо: если разрешить голкиперам играть за воротами, хоккей может стать умнее