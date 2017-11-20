Закриссон: у «Барыса» в атаке – лидеры КХЛ, поэтому очень хотелось не пропустить

Нападающий новосибирской «Сибири» Патрик Закриссон прокомментировал домашнюю победу своей команды над астанинским «Барысом» (4:0).



«Солидно сыграли. Все 60 минут не выключались из игры, поддерживали темп. Конечно, очень хотелось сохранить «сухарь» для Красикова, к тому же ноль в графе пропущенных шайб придаёт солидный запас уверенности всей команде. Против нас ведь выходили лидеры КХЛ по результативности, поэтому этот «ноль» пропущенных голов для «Сибири» очень важен. Немножко трудновато приходилось вкатываться первые смены после перерыва, но пауза в чемпионате положительно сказалась на психологическом состоянии, удалось передохнуть», — сказал Закриссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» разгромила «Барыс», обыграв клуб из Астаны уже третий раз в сезоне