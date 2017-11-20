Корешков: лидеры «Барыса» непременно будут забивать, это вопрос времени

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал выездное поражение своей команды от новосибирской «Сибири» (0:4).



«Третий матч играем с «Сибирью» и третий матч создаём огромное количество голевых моментов, но шайба не идёт в ворота. Сегодня было три выхода один на один! Наверное, хотя бы один из них надо было реализовывать.



В целом по самоотдаче претензий нет. Нужно подтянуть дисциплину, убрать ненужные удаления. Мы не забиваем, спадом это не назовёшь. Возможно, выбились из игрового ритма. Был перерыв 10 дней, затем один матч с «Авангардом», затем опять четыре дня паузы. Нужен игровой тонус, а забивать наши лидеры будут, никуда не денутся – это вопрос времени», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» разгромила «Барыс», обыграв клуб из Астаны уже третий раз в сезоне