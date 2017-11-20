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На домашнем матче ЦСКА можно выиграть поездку в Сочи

Хоккей

На ближайшем матче московского ЦСКА, где «армейцы» сыграют с ХК «Сочи», 22 ноября будет запущен розыгрыш. На кону – поездка на матч ХК «Сочи» – ЦСКА, который пройдёт 21 января 2018 года.

Победителю будут предоставлены два билета по маршруту «Москва – Сочи – Москва», проживание в гостинице и билеты на матч. В розыгрыше участвуют все посетители, в том числе покупатели электронных билетов и владельцы абонементов.

Обязательно сохраняйте ваши билеты до завершения матча и никуда не уходите во время второго перерыва.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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