«Салават» отправил Джиошвили в ВХЛ, «Ак Барс» вернул Голубева в фарм-клуб

Официальный сайт КХЛ опубликовал список изменений в составах команд на 18-20 ноября.



«Автомобилист»:

— переведен из клуба ВХЛ «Горняк» нападающий Попов Виталий;

— переведен из списка травмированных нападающий Гареев Артём (19.11.2017);



«Авангард»:

— вратарь Хлебников Семён обменян в «Металлург» Нк на денежную компенсацию;

— переведен из клуба МХЛ «Омские Ястребы» нападающий Манукян Артём;



«Адмирал»:

— нападающий Крикуненко Роман обменян в «Локомотив» на денежную компенсацию (17.11.2017);

— переведен в клуб ВХЛ «Южный Урал» нападающий Воронин Кирилл;

— переведен из клуба ВХЛ «Южный Урал» нападающий Сергеенко Георгий;



«Ак Барс»:

— дозаявлен Потапов Алексей;

— переведен из клуба ВХЛ «Барс» защитник Лямкин Никита;

— переведен из клуба ВХЛ «Барс» нападающий Кара Владислав;

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Голубев Денис;

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий;

— переведен в Список травмированных защитник Абросимов Роман — по 13.12.2017;



«Витязь»:

— дозаявлен Лазарев Антон;

— переведен из клуба МХЛ «Русские Витязи» нападающий Горохов Павел;



«Динамо Мн»:

— дозаявлен Козловский Константин

— переведен в фарм-клуб «Динамо» Мл вратарь Горячевских Степан;



«Динамо» Р:

— дозаявлен Дарзиньш Лаурис

— переведен из клуба МХЛ «ХК Рига» защитник Сварс Паулс;



«Йокерит»:

— дозаявлен Андерсен Никлас;



«Куньлунь Ред Стар»:

— дозаявлен в список «Командированные в ВХЛ» Васильев Александр И.;

— отзаявлен защитник Ли Ник (19.11.2017);

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий О’Доннелл Брендэн;



«Локомотив»:

— дозаявлен Кутузов Александр;

— дозаявлен Локтионов Андрей;

— защитник Маслов Кирилл обменян в «Металлург» Нк на на Ларссона Юхана;

— нападающий Крикуненко Роман обменян в «Металлург» Нк на Коусала Роберта (18.11.2017);

— возвращен в клуб МХЛ защитник Громов Никита;

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Алексеев Денис;

— переведен из клуба МХЛ «Локомотив» нападающий Иванов Георгий;

— переведен в клуб ВХЛ «ХК Рязань» защитник Манухов Роман;

— переведен в клуб ВХЛ «ХК Рязань» нападающий Ильенко Артём;



«Нефтехимик»:

— дозаявлен Густафссон Эрик;



«Салават Юлаев»:

— дозаявлен в список «Командированные в ВХЛ» Джиошвили Максим;



«Северсталь»:

— переведен из команды МХЛ «Алмаз» нападающий Гераськин Игорь;



СКА:

— продлено нахождение в списке травмированных Белова Антона — по 25.11.2017;

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Володин Иван;

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Орлович-Грудков Денис;

— переведен в клуб ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Мальцев Михаил;

— переведен в клуб ВХЛ «СКА-Нева» вратарь Мельничук Алексей;



«Спартак»:

— переведен в список травмированных нападающий Цыплаков Максим — по 03.12.2017;

— продлено нахождение в Списке травмированных Мирнова Игоря — по 30.11.2017;

— переведен из клуба ВХЛ «Химик» Вс нападающий Ли Никита;



«Торпедо» НН:

— дозаявлен Кинрейд Джеффри;

— отзаявлен нападающий Тичар Рок;



«Трактор»:

— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Сухачёв Владислав;

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Шолохов Марсель;



ХК «Динамо» М:

— дозаявлен Федосеев Александр;

— дозаявлен Сопин Алексей;

— переведен из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Марковин Дмитрий;



«Югра»:

— отзаявлен защитник Штайнох Мартин (19.11.2017);

— отзаявлен нападающий Скачков Евгений (19.11.2017).