«Салават» отправил Джиошвили в ВХЛ, «Ак Барс» вернул Голубева в фарм-клуб

Официальный сайт КХЛ опубликовал список изменений в составах команд на 18-20 ноября.
«Автомобилист»:
— переведен из клуба ВХЛ «Горняк» нападающий Попов Виталий;
— переведен из списка травмированных нападающий Гареев Артём (19.11.2017);
«Авангард»:
— вратарь Хлебников Семён обменян в «Металлург» Нк на денежную компенсацию;
— переведен из клуба МХЛ «Омские Ястребы» нападающий Манукян Артём;
«Адмирал»:
— нападающий Крикуненко Роман обменян в «Локомотив» на денежную компенсацию (17.11.2017);
— переведен в клуб ВХЛ «Южный Урал» нападающий Воронин Кирилл;
— переведен из клуба ВХЛ «Южный Урал» нападающий Сергеенко Георгий;
«Ак Барс»:
— дозаявлен Потапов Алексей;
— переведен из клуба ВХЛ «Барс» защитник Лямкин Никита;
— переведен из клуба ВХЛ «Барс» нападающий Кара Владислав;
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Голубев Денис;
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий;
— переведен в Список травмированных защитник Абросимов Роман — по 13.12.2017;
«Витязь»:
— дозаявлен Лазарев Антон;
— переведен из клуба МХЛ «Русские Витязи» нападающий Горохов Павел;
«Динамо Мн»:
— дозаявлен Козловский Константин
— переведен в фарм-клуб «Динамо» Мл вратарь Горячевских Степан;
«Динамо» Р:
— дозаявлен Дарзиньш Лаурис
— переведен из клуба МХЛ «ХК Рига» защитник Сварс Паулс;
«Йокерит»:
— дозаявлен Андерсен Никлас;
«Куньлунь Ред Стар»:
— дозаявлен в список «Командированные в ВХЛ» Васильев Александр И.;
— отзаявлен защитник Ли Ник (19.11.2017);
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий О’Доннелл Брендэн;
«Локомотив»:
— дозаявлен Кутузов Александр;
— дозаявлен Локтионов Андрей;
— защитник Маслов Кирилл обменян в «Металлург» Нк на на Ларссона Юхана;
— нападающий Крикуненко Роман обменян в «Металлург» Нк на Коусала Роберта (18.11.2017);
— возвращен в клуб МХЛ защитник Громов Никита;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Алексеев Денис;
— переведен из клуба МХЛ «Локомотив» нападающий Иванов Георгий;
— переведен в клуб ВХЛ «ХК Рязань» защитник Манухов Роман;
— переведен в клуб ВХЛ «ХК Рязань» нападающий Ильенко Артём;
«Нефтехимик»:
— дозаявлен Густафссон Эрик;
«Салават Юлаев»:
— дозаявлен в список «Командированные в ВХЛ» Джиошвили Максим;
«Северсталь»:
— переведен из команды МХЛ «Алмаз» нападающий Гераськин Игорь;
СКА:
— продлено нахождение в списке травмированных Белова Антона — по 25.11.2017;
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Володин Иван;
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Орлович-Грудков Денис;
— переведен в клуб ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Мальцев Михаил;
— переведен в клуб ВХЛ «СКА-Нева» вратарь Мельничук Алексей;
«Спартак»:
— переведен в список травмированных нападающий Цыплаков Максим — по 03.12.2017;
— продлено нахождение в Списке травмированных Мирнова Игоря — по 30.11.2017;
— переведен из клуба ВХЛ «Химик» Вс нападающий Ли Никита;
«Торпедо» НН:
— дозаявлен Кинрейд Джеффри;
— отзаявлен нападающий Тичар Рок;
«Трактор»:
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Сухачёв Владислав;
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Шолохов Марсель;
ХК «Динамо» М:
— дозаявлен Федосеев Александр;
— дозаявлен Сопин Алексей;
— переведен из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Марковин Дмитрий;
«Югра»:
— отзаявлен защитник Штайнох Мартин (19.11.2017);
— отзаявлен нападающий Скачков Евгений (19.11.2017).
«Салават» отправил Джиошвили в ВХЛ, «Ак Барс» вернул Голубева в фарм-клуб
Официальный сайт КХЛ опубликовал список изменений в составах команд на 18-20 ноября.