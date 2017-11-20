Определены три звезды игровой недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, набравший 10 (5+5) результативных баллов в четырёх матчах.
Второй звездой стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредрик Андерсен, оформивший две сухие встречи подряд впервые в карьере.
Замкнул тройку лучших игроков недели нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, записавший на свой счёт 7 (2+5) очков в трёх сыгранных матчах.
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