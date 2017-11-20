Шайба Галузина в овертайме принесла «Торпедо» победу над «Металлургом»

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене одержало победу над магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.



На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин. Во втором периоде хозяева сумели отыграться благодаря заброшенной шайбе Евгения Мозера, а в овертайме победный гол записал на свой счёт Владимир Галузин.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Жердеву дали второй шанс в Риге. Инсайды недели от Панышева Уедет ли Ожиганов в НХЛ и сколько заплатили Густафссону.