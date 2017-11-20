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Шайба Галузина в овертайме принесла «Торпедо» победу над «Металлургом»

Хоккей

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене одержало победу над магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин. Во втором периоде хозяева сумели отыграться благодаря заброшенной шайбе Евгения Мозера, а в овертайме победный гол записал на свой счёт Владимир Галузин.

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КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 1 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Тимкин (Кокарев) – 11:53 (5x4), 1:1 – Мозер (Кинрейд) – 24:52 (5x4), 2:1 – Галузин (Паршин) – 64:11 (3x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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