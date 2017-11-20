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Дубль Капустина не спас «Ладу» от поражения в игре с «Северсталью»

Хоккей

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене взяла верх над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 5:4 Б. Команда Артиса Аболса потерпела четвёртое поражение подряд.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Кагарлицкий, Валерий Васильев, Даниил Вовченко и Руслан Карлин, победный буллит реализовал Матей Странски. У «Лады» дубль на свой счёт записал Кирилл Капустин, ещё по голу забили Иржи Новотны и Семён Валуйский.

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КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
5 : 4 3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0
Лада
Тольятти
0:1 – Новотны (Харпер, Дженовей) – 04:18 (5x4), 1:1 – Кагарлицкий (Яшин) – 09:13 (5x5), 2:1 – Васильев (Бумагин, Кагарлицкий) – 14:52 (5x4), 3:1 – Вовченко (Трубачёв) – 16:20 (4x5), 3:2 – Капустин (Валуйский, Новотны) – 24:11 (5x5), 4:2 – Карлин (Щербина) – 33:49 (5x5), 4:3 – Капустин (Стрельцов) – 37:50 (5x5), 4:4 – Валуйский (Зернов, Белоусов) – 52:14 (5x5), 5:4 – Странски – 65:00 ( ПБ)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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