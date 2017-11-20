Дубль Капустина не спас «Ладу» от поражения в игре с «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене взяла верх над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 5:4 Б. Команда Артиса Аболса потерпела четвёртое поражение подряд.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Кагарлицкий, Валерий Васильев, Даниил Вовченко и Руслан Карлин, победный буллит реализовал Матей Странски. У «Лады» дубль на свой счёт записал Кирилл Капустин, ещё по голу забили Иржи Новотны и Семён Валуйский.



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