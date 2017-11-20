Билялетдинов — о проблемах игры в большинстве: тренироваться надо, работать

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с омским «Авангардом», в которой его команда уступила со счётом 3:4 Б.



«Мы серьезно готовились к матчу. К сожалению, никак не можем начать первый период – из под 0:2 выходить сложно. К сожалению, концовка у нас не получилась.



Дебют Потапова? Считаю, неплохо сыграл. Командный парень, мне кажется.



Проблема игры в большинстве? Эту проблему мы решаем. Сегодня одну шайбу выдавили, но этого, конечно, мало. Как решить проблему? За счет тренировки, за счет чего еще-то? Тренироваться надо, за счет работы», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

«Ак Барс» отыгрался с 0:2, но потерпел поражение от «Авангарда» в серии буллитов