До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Билялетдинов — о проблемах игры в большинстве: тренироваться надо, работать

Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с омским «Авангардом», в которой его команда уступила со счётом 3:4 Б.

«Мы серьезно готовились к матчу. К сожалению, никак не можем начать первый период – из под 0:2 выходить сложно. К сожалению, концовка у нас не получилась.

Дебют Потапова? Считаю, неплохо сыграл. Командный парень, мне кажется.

Проблема игры в большинстве? Эту проблему мы решаем. Сегодня одну шайбу выдавили, но этого, конечно, мало. Как решить проблему? За счет тренировки, за счет чего еще-то? Тренироваться надо, за счет работы», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

«Ак Барс» отыгрался с 0:2, но потерпел поражение от «Авангарда» в серии буллитов
Источник: БИЗНЕС Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент