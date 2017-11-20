В. Козлов: в моменте с победным голом была блокировка игрока «Металлурга»

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов поделился впечатлениями от матча с «Торпедо», в котором его команда проиграла — 1:2 ОТ.



«Очень хороший матч. Хочу сказать, что горжусь своими ребятами. Зная наше напряженное расписание, игры через день – это уже четвертая игра у нас. Нужно отдать должное, сегодня бились до конца, терпели, работали. Обидно, что проиграли в овертайме. На наш взгляд, там была немножечко блокировка нашего игрока, что привело к победному голу. Сейчас не легче — у нас будет пять игр через день. Готовимся дальше.



Не удивлен, что не удалось выиграть в овертайме. На протяжении всей игры у нас были неплохие показатели на вбрасывании. Получилось так, что «Торпедо» выигрывало вбрасывание, владело шайбой. И нам приходилось ее отбирать, тратить силы. Ну что есть то есть. Уверен, у нас хорошие центральные нападающие, используют свои шансы на вбрасывании.



Будет ли дан шанс Илье Самсонову в ближайших играх? Не секрет, что Василий является нашим первым номером. Плюс он неплохо провел игры на Кубке Германии и, вернувшись после кубка, проводит хорошие матчи. Не зря он получил награду лучшему вратарю недели. По поводу перестановок на следующий матч будем думать и решим, кто у нас будет играть», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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