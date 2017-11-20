Скудра: на пятачке больно бьют, но хоккеисты «Торпедо» туда идут

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (2:1 Б).



«Думаю, несмотря на то что было не так много голов, получилась очень яркая игра: много эмоций, много борьбы, много моментов. Вратари здорово играли, никто не хотел уступать. Очень важно, что мы смогли эту домашнюю серию перевернуть во второй половине и порадовать своих болельщиков, которые сегодня нас очень сильно поддерживали, гнали вперед. Полные трибуны. Наверное, сегодня не могли не выиграть. Ребята бились, огромное спасибо им, так как у нас непростой график. Ребята сражались. Во втором периоде, считаю, начали переворачивать матч, больше играть в тело в концовке. Самоотдача была на очень высоком уровне. Ну и в концовке вот этот забитый гол…



Игра новичка Джеффри Кинрейда? Первый матч, непросто, конечно, сразу влиться. Он придает нашей группе обороне больше солидности, это однозначно.



Могли ли взять сегодня три очка? Думаю, это абсолютно равный матч. Здесь при счете 1:1 игра шла до гола. Не думаю, что кто-то владел таким явным преимуществом. Просто ребята сражались, и в концовке нам удалось забить. Не думаю, что мы потеряли очко, скажем так. В последнее время мы добавили в игре на пятачке. Мы переговорили с ребятами, обсуждали наше преимущество по броскам, которое идет в первой половине чемпионата. Бросаем по 40-50 раз по воротам за игру и забиваем по голу. Думаю, мы мало играли на пятачке. Сейчас игра пошла. Но это борьба, там бьют, там больно. Не так-то просто там «закопать» этот гол. Ребята идут туда, самое главное.



Будет ли преимуществом более долгая пауза перед следующим матчем, с «Металлургом»? Казань отдыхала перед матчем с нами в два раза больше. Тот матч мы выиграли. Не думаю, что это главное», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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