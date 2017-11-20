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Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: волевые победы китайских «Хэйлунцзяна» и «Чэн Тоу»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны две встречи.

Казанский «Барс» на домашней арене потерпел поражение в игре с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», встреча завершилась со счётом 2:3 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Барс
Казань
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1:0 – Галимов (Осипов, Валеев) – 11:32 (5x5), 2:0 – Журавлёв (Галимов, Лучевников) – 32:15 (5x5), 2:1 – Ху (Гарифулин, Скворцов) – 38:58 (5x5), 2:2 – Лебедев (Рыбницкий, Мокин) – 55:14 (5x4), 2:3 – Мокин – 65:00 ( ПБ)

Самарский ЦСКА ВВС на домашнем льду уступил китайской команде «Чэн Тоу», игра закончилась со счётом 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
2 : 3 0:0, 2:1, 0:2
Чэн Тоу
Цзилинь
1:0 – Петров (Сухих, Сулейманов) – 21:58 (5x4), 2:0 – Бабичев (Коробов, Пушкарский) – 31:12 (5x5), 2:1 – Ячменёв (Ильминский, Соловьёв) – 34:51 (5x5), 2:2 – Ячменёв (Попов, Шевченко) – 55:43 (5x4), 2:3 – Ерёменко (Швецов) – 57:12 (5x5)

В МХЛ сегодня была проведена только одна встреча.

Казанский «Ирбис» на домашнем льду взял верх над «Тюменским Легионом», встреча завершилась со счётом 3:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
3 : 2 1:1, 1:1, 1:0
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Сошнин (Мужиков, Ситдиков) – 03:02 (5x5), 1:1 – Волков (Ушаков, Арзамасцев) – 12:54 (5x4), 2:1 – Пьянов (Вильданов) – 30:51 (5x5), 2:2 – Дзедаев (Плетников) – 34:51 (5x5), 3:2 – Князев (Кондратьев, Вильданов) – 44:50 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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