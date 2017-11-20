Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: волевые победы китайских «Хэйлунцзяна» и «Чэн Тоу»

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны две встречи.



Казанский «Барс» на домашней арене потерпел поражение в игре с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», встреча завершилась со счётом 2:3 Б.

Самарский ЦСКА ВВС на домашнем льду уступил китайской команде «Чэн Тоу», игра закончилась со счётом 2:3.

В МХЛ сегодня была проведена только одна встреча.



Казанский «Ирбис» на домашнем льду взял верх над «Тюменским Легионом», встреча завершилась со счётом 3:2.