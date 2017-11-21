Скудра поблагодарил болельщика «Торпедо» за мотивационное видео

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра на пресс-конференции после победы над магнитогорским «Металлургом» (2:1) в овертайме выразил благодарность болельщику нижегородской команды Артёму Калатурову, который днём ранее смонтировал видеоролик «С «Торпедо» — навсегда!».



Видеоматериал настолько понравился тренерскому штабу, что наставники показали его в раздевалке команде перед игрой. По словам Владимира Галузина, это видео «взяло за душу и помогло настроиться на матч». Оценили показанное на медиакубе видео и болельщики «Торпедо».

Видео доступно для просмотра на официальном канале «Торпедо» в YouTube.