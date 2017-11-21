«Коламбус» одолел «Баффало», Панарин забил гол, Бобровский сделал 30 сейвов

«Коламбус Блю Джекетс» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате НХЛ, одолев на выезде «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Блю Джекетс» отличились Пьер-Люк Дюбуа (25-я минута), Артемий Панарин (46) и Бун Дженнер (50). За «Сэйбрз» голы забили Сэм Райнхарт (50) и Эвандер Кейн (57).

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Защитник «Баффало» Виктор Антипин отметился результативной передачей.

«Блю Джекетс» одержали четвёртую победу кряду, тогда как «Сэйбрз» потерпели шестое подряд поражение.

Видео гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».