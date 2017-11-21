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«Коламбус» одолел «Баффало», Панарин забил гол, Бобровский сделал 30 сейвов

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате НХЛ, одолев на выезде «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Блю Джекетс» отличились Пьер-Люк Дюбуа (25-я минута), Артемий Панарин (46) и Бун Дженнер (50). За «Сэйбрз» голы забили Сэм Райнхарт (50) и Эвандер Кейн (57).

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Защитник «Баффало» Виктор Антипин отметился результативной передачей.

«Блю Джекетс» одержали четвёртую победу кряду, тогда как «Сэйбрз» потерпели шестое подряд поражение.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 3
0:0, 0:1, 2:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Дюбуа (Бьёркстранд, Нутиваара) – 24:14 (5x5), 0:2 – Панарин (Нутиваара) – 45:47 (5x5), 0:3 – Дженнер (Аткинсон, Дубински) – 49:24 (5x5), 1:3 – Райнхарт (Антипин, О'Райлли) – 49:37 (5x5), 2:3 – Кейн (Айкел, Сканделла) – 56:28 (5x5)

Видео гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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