«Баффало» — «Коламбус»: Панарин красиво обыграл защитника и бросил в девятку

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.



В третьем периоде нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забросил свою пятую шайбу в сезоне. Он подхватил шайбу в средней зоне, ворвался в зону атаки, красиво обыграл защитника и точно бросил в девятку.



Панарин проводит первый сезон в составе «Коламбуса», на его счету пять голов и 10 передач в 21 матче при показателе полезности «+2».

Видео гола Панарина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.