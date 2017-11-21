«Нэшвилл» прервал победную серию «Виннипега»

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Кевин Фиала (4-я минута), Райан Джохансен (21), Кайл Туррис (32), Маттиас Экхольм (40) и Ник Бонино (50). У «Виннипега» дубль оформил Мэтью Перро (7, 57), ещё один гол забил Тайлер Майерс (51).

Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 20 минут 28 секунд, его коллега по амплуа из «Джетс» Дмитрий Куликов отыграл 17 минут 36 секунд.

Эта победа стала для «Нэшвилла» седьмой в последних восьми матчах. Победная серия «Виннипега» прервалась на отметке в четыре матча.