Куча-мала у ворот Бобровского, который остановил шайбу в шпагате

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче с «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2.

В концовке третьего периода у ворот Сергея Бобровского произошёл интересный эпизод. «Баффало» выиграл вбрасывание в зоне атаки, Джек Айкел сделал поперечную передачу на Райана О’Райлли, который нанёс бросок в касание, но Бобровский в шпагате остановил шайбу. Она осталась лежать во вратарской площади, и несколько игроков создали кучу-малу, повалившись друг на друга. Рефери остановил игру, после видеопросмотра было определено, что шайба не пересекла линию ворот.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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