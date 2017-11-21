Верстиг получил удаление после того, как Кузнецов придержал его клюшку

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче с «Калгари Флэймз» со счётом 1:4.

Во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Калгари» нападающий «огоньков» Крис Верстиг получил две минуты штрафа за задержку клюшкой. Его клюшка попала под мышку Евгения Кузнецова, он её придерживал до тех пор, пока судья не остановил игру, зафиксировав нарушение. Верстиг пытался оспорить штраф, но безрезультатно.

Для «Вашингтона» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.