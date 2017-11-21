Антипин – единственный игрок «Баффало» с «+2» при 2:3 в игре с «Коламбусом»

«Баффало Сэйбрз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:3.



Защитник «клинков» Виктор Антипин стал единственным игроком своей команды, который завершил встречу с показателем полезности «+2». Он провёл на площадке 18 минут 36 секунд и также отметился голевой передачей на Сэма Райнхарта, набрав четвёртое очко в сезоне (0+4).



В 15 матчах за «Баффало» показатель полезности Антипина составляет «-4». «Сэйбрз» занимают последнее место в Восточной конференции.

