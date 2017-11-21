Торторелла: Панарину надо дать играть, но он должен понять концепцию «Коламбуса»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру Артемия Панарина. В матче с «Баффало Сэйбрз» (3:2) россиянин забросил свою пятую шайбу в сезоне.

«Панарин играет в другой хоккей, но он цепко держится за шайбу. Он владеет шайбой больше, чем кто-либо другой в команде, если смотреть на статистику, которую я получаю каждый день. Я не хочу делать из него игрока, который будет забрасывать шайбу в зону и бежать за ней. Мне нужно дать ему играть, но он должен понять концепцию игры команды», — цитирует Тортореллу The Athletic.

События дня НХЛ. Овечкин снова не забил, Панарин сотворил гол-красавец Артемию мог бы позавидовать даже Макдэвид.

Видео гола Панарина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.