Радулов: уважаю Путина, но я не такая важная особа, чтобы вступать в Putin Team

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов сообщил, что не будет вступать в общественное движение Александра Овечкина в поддержку президента России Владимира Путина Putin Team.

Овечкин: Putin Team – это Putin Team. Это всё ради России

«Я люблю свою страну, уважаю своего президента и всё, что он сделал для нашей страны. Кажется, всё стало намного лучше, чем было раньше. Желаю ему только наилучшего. Мне нравится наш президент, это я могу сказать точно. Но я не такая важная особа, чтобы вступать в чью-то команду», — цитирует Радулова The Athletic.

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