Вайсфельд: у «Салавата» все «солисты» и «артисты», вот и не шло большинство

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, почему команда находится на седьмом месте в Восточной конференции и как это можно исправить.

«Я всегда говорю, что на такие сложные вопросы нет однозначного ответа. Это, как правило, комплекс причин, который приводит к такому результату. Хочу заверить всех, что все службы — тренеры, директор, персонал — понимают, что клуб находится не на том месте, где должен быть. И, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы ситуацию исправить. Сейчас важно найти баланс между атакой и обороной. У нас игроки с очень хорошими атакующими навыками, но надо их научить играть в обороне правильно.



Почему у нас не шло большинство? Моя точка зрения – это как горе от ума. То есть когда у тебя нет мастеровитых игроков: от синей линии набрасывают на ворота и бегут там всё «закапывают». А так как у нас сплошные «солисты» и «артисты», мы все хотим её в пустые ворота завести. Естественно, у нас не получается. Как только мы упрощаем игру в большинстве, как в матче с «Сочи», броски, добивания и голы идут. Тут сознание игроков должно измениться", — сказал Вайсфельд в эфире программы «Спортбар» на канале БСТ.