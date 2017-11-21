Хоккеист «Сочи» Даниил Мироманов продолжит карьеру в CHL

Хоккеист ХК «Сочи» Даниил Мироманов покинул команду и продолжит карьеру в юниорской лиге Канады.



Мироманов до перехода в «Сочи» выступал на позиции форварда, но в команде Сергея Зубова переквалифицировался в защитника. Сезон-2017/18 стал для 20-летнего хоккеиста дебютным в КХЛ, он провёл 15 матчей и не набрал очков при показателе полезности «-2». Также он сыграл 10 матчей в ВХЛ за «Дизель» и отметился 2 (1+1) баллами за результативность. Спортивные права на Мироманова в КХЛ останутся за ХК «Сочи».



Мироманов с 2015 по 2017 год выступал в QMJHL за «Акади-Батхёрст», в 132 матчах набрав 104 (44+60) очков, а до этого играл в Канаде за юношеские команды.