Шэн: у меня китайские корни, но на ОИ-2022 в Пекине мечтаю сыграть за Россию

Нападающий молодёжной сборной России и «Югры» Павел Шэн рассказал о происхождении своей фамилии и отметил, что хотел бы сыграть за сборную России на Олимпиаде 2022 года, которая пройдёт в Пекине.

«У меня китайские корни. Мой дед по отцовской линии — китаец. В своё время он вместе с четырьмя братьями прилетел в Уфу, и каждый в этом российском городе нашёл себе жену. Так и началась новая династия.



В феврале 2022-го мне будет 22 года, отличный хоккейный возраст, чтобы помечтать о выступлении Олимпиаде. Но исключительно за российскую сборную», — цитирует Шэна Russia-Hockey.ru.