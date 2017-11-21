Витолиньш: Шипачёв вписался, далеко не уходил, а первые матчи сыграл на эмоциях

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Югрой», а также прокомментировал состояние травмированных игроков «армейцев».

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«Всё сегодня будет зависеть от нас самих, от того, кто как время свободное провёл. Судя по раскатке, ребята в хорошем настроении, движения хорошие. Думаю, перенесут это на игру. В прошлом году дальневосточный выезд начинали с Китая, в этот раз с Владивостока. Но все в равных условиях, главное — настрой.

Шипачёв в команду вписался, всех знает, далеко не уходил, время не так много прошло. Первые матчи на эмоциях сыграл, сейчас увидим, в какой форме, как дальше пойдёт. Однозначно, у него выпал какой-то этап командной подготовки на льду. Будем подтягивать его. Шипачёв вновь сыграет с Ковальчуком, в Китае довольно результативно сыграли, нет повода менять.

Не знаю, будет ли к матчам с «Барысом» и «Авангардом» (27 и 29 ноября. — Прим. «Чемпионата») готов Белов, но Широков, вероятно, да. Коскиранте дали сегодня отдохнуть, поставили Мальцева, плюс Алтыбармакяна заявим. Ребята тоже на эмоциях, посмотрим, как они проявят себя во взрослом хоккее.

Подготовку Дацюка мы не форсируем, врачи следят за ним. Операция была несерьёзная, но нужно время, колени у него не целые, много раз их оперировали. Думаю, он подойдёт, когда нам нужно будет», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Югра» состоится 21 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

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