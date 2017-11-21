Сейв Бобровского признан лучшим моментом игры россиян в НХЛ на прошедшей неделе

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов недели НХЛ с участием российских игроков.

1. Сейв Сергея Бобровского в матче с «Монреаль Канадиенс».

2. Гол Артемия Панарина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

3. Сейв Сергея Бобровского в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

4. Гол Александра Радулова в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

5. Гол Владимира Тарасенко в матче с «Калгари Флэймз»

6. Гол Артёма Анисимова в матче с «Питтсбург Пингвинз».

7. Гол Артёма Анисимова в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

8. Гол Евгения Кузнецова в матче с «Колорадо Эвеланш».

9. Гол Михаила Сергачёва в матче с «Даллас Старз».

10. Гол Владимира Тарасенко в матче с «Калгари Флэймз».

Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему Выбрать, кто из них круче, практически нереально. Но мы попробовали.

Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.