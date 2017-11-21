Владелец «Чикаго»: ОИ будут выгодны НХЛ, только если лига получит часть дохода

Владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Виртц считает, что участие игроков НХЛ в Олимпийских играх нецелесообразно, если лига не может получить от этого часть доходов.

«Это как пришпоривать мёртвую лошадь». Что глава НХЛ думает об Олимпиаде Не ждите Кучерова и других игроков НХЛ на двух ближайших Олимпиадах. Или Гэри Беттмэн блефует?

«Думаю, участие в Олимпиаде могло бы быть выгодным для НХЛ только в том случае, если игроки и лига смогли бы получить часть дохода. На Олимпиаде НХЛ запрещено использовать свои логотипы. Так что неважно, что она проходит во время сезона. Если бы они могли поделиться с нами, позволить игрокам что-то сделать, это было бы хорошо. Именно поэтому у нас был Кубок мира.



К тому же, если честно, все до смерти боятся травм. Если много игроков из твоей команды едут на Олимпиаду, как было с «Блэкхоукс» в 2010 году, ты можешь всё потерять из-за одной травмы», — цитирует Виртца ESPN.