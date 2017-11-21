Михайлов: ФХР обязана отпустить игроков КХЛ на ОИ, Фазель всё правильно сказал

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал слова президента ИИХФ Рене Фазеля о штрафных санкциях в адрес ФХР в случае, если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду 2018 года.

ИИХФ может наложить штраф на ФХР, если КХЛ не отпустит игроков на ОИ

«Я не сомневаюсь, что со стороны КХЛ ничего не будет. Есть регламент, где наша федерация не имеет права не отпускать игроков. А КХЛ находится под юрисдикцией ФХР. Вот и всё. Фазель всё правильно сказал», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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