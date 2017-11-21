Айзерман: для НХЛ участие в ОИ это хорошо, но нужно решить некоторые вопросы

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпиаде-2018.
«Разумеется, мне бы очень хотелось, чтобы НХЛ присутствовала на Олимпиаде. Я понимаю проблемы, которые мы не смогли преодолеть, чтобы договориться об участии в Играх-2018. Надеюсь, мы сможем поработать над этим в будущем.
Для игры, для нашей лиги, участие в ОИ — это хорошо, в долгосрочной перспективе. Но есть некоторые вопросы, которые нужно решить», – цитирует Айзермана ESPN.
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