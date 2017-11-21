В Госдуму внесён проект о независимых спортивных лигах, в том числе КХЛ

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв с группой депутатов от всех фракций вносит в Госдуму законопроект о создании независимых профессиональных спортивных лиг, сообщает пресс-служба комитета.



«Мы во всём привыкли играть по чужим правилам. Пора самим начинать писать правила. В данном случае для профессиональных спортивных лиг. Тема с НХЛ стала катализатором, разумеется. НХЛ может торговаться с МОК и национальными федерациями, они в своём праве. А мы до сих пор обсуждаем размер штрафа Международной федерации хоккея в случае, если КХЛ будет вести независимую политику? Это унизительно», — цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».

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