Эллер: если «Вашингтон» продолжит так играть, закончит сезон с 50% очков

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»Ларс Эллер после матча с «Аризоной Койотс» (1:4), в котором он забил единственную шайбу своей команды, отметил необходимость играть с большей самоотдачей.



«Если мы так продолжить играть, то закончим сезон в районе 50 процентов набранных очков. Победа тут, поражение там. Мы должны играть с большей самоотдачей. Борьба за плей-офф очень упорная. Ещё ноябрь, но она уже идёт», — приводит слова Эллера официальный сайт лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

События дня НХЛ. Овечкин снова не забил, Панарин сотворил гол-красавец Артемию мог бы позавидовать даже Макдэвид.