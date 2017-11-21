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Эллер: если «Вашингтон» продолжит так играть, закончит сезон с 50% очков

Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»Ларс Эллер после матча с «Аризоной Койотс» (1:4), в котором он забил единственную шайбу своей команды, отметил необходимость играть с большей самоотдачей.

«Если мы так продолжить играть, то закончим сезон в районе 50 процентов набранных очков. Победа тут, поражение там. Мы должны играть с большей самоотдачей. Борьба за плей-офф очень упорная. Ещё ноябрь, но она уже идёт», — приводит слова Эллера официальный сайт лиги.

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