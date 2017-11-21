Нападающий «Сан-Хосе» Павелски играет с серьёзной травмой

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски продолжает играть, несмотря на повреждение, сообщил главный тренер команды Питер ДеБур.



«Джо не может играть на 100%. Но я скажу прямо, многие с такой травмой вообще не стали бы выходить на лёд. Он делает всё возможное и приносит пользу команде.



Павелски слабо стартовал? Он не считает травму оправданием. Знаю, что он сам не признается, что у него травма. Поэтому я об этом говорю. Это не оправдание. Ничего подобного вы от него не услышите. Он сделает всё, чтобы выйти на лёд и помочь команде. Он поправится, но пока у него есть проблемы. Однако он остался в составе и помогает команде», — рассказал тренер.

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