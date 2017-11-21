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«Спартак» — «Автомобилист»: форвард гостей Кинг завёл шайбу в пустые ворота

Хоккей

В первом периоде матча московского «Спартака» и екатеринбургского «Автомобилиста» счёт открыл нападающий гостей Дуайт Кинг. Канадский хоккеист после отражённого Никитой Беспаловым броска подхватил шайбу и обыграл вратаря «Спартака», заведя шайбу в практически пустые ворота.

На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу команды хозяев.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Кинга можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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