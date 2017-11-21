Федерация хоккея Канады отправила КХЛ письмо с просьбой отпустить игроков на ОИ

Глава Федерации хоккея Канады Том Ренни рассказал, что его организация направила письмо в КХЛ, в котором просит не запрещать хоккеистам лиги выступать за сборные.
«В нём (письме) мы указали на то, что хотели бы получить доступ к своим игрокам. Не только во время Олимпиады, но и во время подготовки к ней. То есть во всех международных паузах в календаре, предусмотренных под игры национальных сборных.
Что будем делать в случае отказа? Я не хочу это обсуждать. Пока это всего лишь спекуляции. Ничего ещё не решено, ничего ещё не сделано. Всё, что я могу сказать: Олимпиада точно будет, и в ней будет участвовать сборная Канады», — цитирует Ренни «Спорт-экспресс».
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