«Эдмонтон» выставил российского защитника Пайгина на драфт отказов

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» выставил российского защитника Зията Пайгина на безусловный драфт отказов, сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.



В нынешнем сезоне 22-летний Пайгин не сыграл ни одного матча за основную команду. В фарм-клубе АХЛ Пайгин провёл семь встреч, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафного времени.



Также на драфт отказов выставлен форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Габриэль Дюмон.



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