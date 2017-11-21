ИИХФ сократила дисквалификацию Зарипова до полугода, форвард вернётся 23 ноября

Международная федерация хоккея сократила срок дисквалификации российского форварда Даниса Зарипова с двух лет до полугода, информирует официальный сайт организации. Таким образом, дисквалификация хоккеиста, начавшаяся 23 мая, закончится 23 ноября.



Сегодня суд вынес решение по делу Зарипова, установив, что игрок не принимал запрещённые средства целенаправленно, а стал жертвой ошибки. Основанием решения стала экспертиза, проведённая ИИХФ.



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«Это шок, Зарипова очень жаль». Эксперты – о дисквалификации форварда Нападающего Даниса Зарипова дисквалифицировали на два года за употребление допинга. Своё мнение по теме высказали известные эксперты.