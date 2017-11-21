Дубль Шипачёва помог СКА одолеть «Югру» и одержать пятую победу кряду

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над «Югрой» из Ханты-Мансийска, матч завершился со счётом 4:3. Для «армейцев» победа стала пятой подряд, «Югра» проиграла пятую встречу кряду.



В команде Олега Знарка голами отметились Илья Ковальчук, Александр Барабанов и Вадим Шипачёв, оформивший дубль. У ханты-мансийского клуба заброшенные шайбы на свой счёт записали Никлас Бурстрём, Тобиас Виклунд и Павел Варфоломеев.



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