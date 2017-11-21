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Дубль Шипачёва помог СКА одолеть «Югру» и одержать пятую победу кряду

Хоккей

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над «Югрой» из Ханты-Мансийска, матч завершился со счётом 4:3. Для «армейцев» победа стала пятой подряд, «Югра» проиграла пятую встречу кряду.

В команде Олега Знарка голами отметились Илья Ковальчук, Александр Барабанов и Вадим Шипачёв, оформивший дубль. У ханты-мансийского клуба заброшенные шайбы на свой счёт записали Никлас Бурстрём, Тобиас Виклунд и Павел Варфоломеев.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2017, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 3
1:0, 3:1, 0:2
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Ковальчук (Шипачёв, Зубарев) – 03:45 (5x5), 2:0 – Барабанов (Каблуков) – 23:15 (5x5), 3:0 – Шипачёв (Плотников, Гусев) – 32:21 (5x3), 3:1 – Бурстрём (Пестушко, Королёв) – 34:49 (5x5), 4:1 – Шипачёв (Прохоркин) – 38:14 (5x5), 4:2 – Виклунд (Полак, Варфоломеев) – 40:55 (5x3), 4:3 – Варфоломеев (Полак, Лекомцев) – 54:22 (5x4)
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