Ковальчук: был уверен, что Зарипов ничего не употреблял, удачи Данису

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над «Югрой» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также сокращение дисквалификации Даниса Зарипова.



«Соперник хорошо играл, два гола в большинстве забил. Мы прилетели с Дальнего Востока, первая игра всегда тяжёлая. Вратаря надо поздравить с первой победой в дебютном матче. Мы не хотели пропускать, они сыграли сильно. С Шипачёвым пока хорошо получается. Видно, что ему чуть-чуть тяжеловато, он давно не играл. Уверен, что будет прибавлять, но и так Вадим три очка сегодня набрал. Сейчас Шипачёв не на эмоциях, а на классе играет. Там ему тренироваться не давали, здесь форму наберёт и войдёт в свой ритм. После выезда хотелось бы выспаться чуть-чуть, пролетели ведь всю страну туда и обратно. Тяжело.



Только что, после матча, сказали о Зарипове. Очень рад этому решению. Был уверен на сто процентов, что такой игрок, как Данис Зарипов, ничего не мог употреблять. Это было недоразумение. Славу богу, что всё так вышло. Удачи Данису. Знаю, что он всё это время тренировался и надеялся, что дисквалификацию снимут, и добился этого», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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