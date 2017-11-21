Шипачёв: чувствую себя не очень хорошо после двух месяцев непонятно чего

Нападающий СКА Вадим Шипачёв прокомментировал победу над «Югрой» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Сегодня ужасно играли в меньшинстве. Наверное, после тяжёлого выезда сил было меньше, чем нужно. Хорошо, что есть пять дней между матчами. Отдохнём, потренируемся и дальше будет лучше. На бумаге — одно, а в хоккее за 60 минут матча все равны. Любой может и победить, и проиграть. Нужно хорошо настраиваться и показывать свою игру. У нас это получалось не очень хорошо. Мельничук — красавец, сколько вытащил! Все его поздравили. Рады за него. После двух месяцев непонятно чего я чувствую себя не очень хорошо», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Дубль Шипачёва помог СКА одолеть «Югру» и одержать пятую победу кряду