Знарок: СКА не хватило силёнок после игр на Дальнем Востоке, Мельничук — молодец

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Югрой» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Нам немножко силёнок не хватило после поездки на Дальний Восток. Назад летели 14 часов с посадкой. Были ошибки в третьем периоде, усталость, заработали ненужные удаления. Рады, что выиграли. Немножко надо отдохнуть и готовиться дальше.



Мельничуку было сложно, много нас выручал сегодня. Естественно, молодой парень волновался перед матчем, не зря поставили его. На суперсерии он доказал всё. С нами прошёл сборы, в общем, молодец», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Дубль Шипачёва помог СКА одолеть «Югру» и одержать пятую победу кряду