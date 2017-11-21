Емелин: СКА есть СКА, «Югра» вчистую проиграла второй период

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА со счётом 3:4. «Югра» не может победить на протяжении пяти матчей подряд.



«Парни старались, делали всё возможное. Вчистую проиграли второй период, но зато в третьем старались, бились, но не смогли забить четвёртый гол. СКА есть СКА», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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Дубль Шипачёва помог СКА одолеть «Югру» и одержать пятую победу кряду